Karapınar'da kurban kesim kursu açıldı - Son Dakika

Karapınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Kurban Kesim Elemanı Kursu" açıldı.

Öğretici olarak Özgür İlhan, Ahmet Dinkul ve Uğur Parlak'ın görev aldığı büyük ve küçükbaş hayvan kesimi için açılan kursa 19 kursiyer katıldı.

Bu kapsamda 4 gün devam eden kursun dersleri İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü binası ile Sultaniye Et Entegre Tesisinde yapıldı.

Karapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge, derslerde doğru kurban seçimi, kurban kesimi öncesi alınacak araç ve gereçler ile hayvan kesim yerini hazırlama, kesim yapılacak yerin şartlarını iyileştirme, dini usullere uygun hayvana zarar vermeden kesme, yüzme ve deriyi doğru muhafaza edebilme konularının anlatıldığını kaydetti.