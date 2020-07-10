Karapınar'da kurban kesim kursu açıldı - Son Dakika

Karapınar'da kurban kesim kursu açıldı

Karapınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Kurban Kesim Elemanı Kursu" açıldı.

Karapınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Kurban Kesim Elemanı Kursu" açıldı.

Öğretici olarak Özgür İlhan, Ahmet Dinkul ve Uğur Parlak'ın görev aldığı büyük ve küçükbaş hayvan kesimi için açılan kursa 19 kursiyer katıldı.

Bu kapsamda 4 gün devam eden kursun dersleri İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü binası ile Sultaniye Et Entegre Tesisinde yapıldı.

Karapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge, derslerde doğru kurban seçimi, kurban kesimi öncesi alınacak araç ve gereçler ile hayvan kesim yerini hazırlama, kesim yapılacak yerin şartlarını iyileştirme, dini usullere uygun hayvana zarar vermeden kesme, yüzme ve deriyi doğru muhafaza edebilme konularının anlatıldığını kaydetti.

Halk Eğitimi Merkezi, Kurban Bayramı, İlhan Ahmet, Karapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da kurban kesim kursu açıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı 00:21 Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" sesleri yükseldi
16:21
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
15:04
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
13:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 17:06:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karapınar'da kurban kesim kursu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]