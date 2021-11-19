Karapınar'da kurt saldırısı sonucu 15 koyun telef oldu - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde ağıla giren 2 kurt, 15 koyunu telef etti.

Fevzipaşa Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Aziz Çivi'nin ağılına kurt girdi.

Kurt saldırısı sonucu ağıldaki 40 küçükbaş hayvandan 15'i telef oldu, 3'ü de yaralı kurtuldu.

Çivi, yaptığı açıklamada, ilk defa başına böyle bir olay geldiğini ve bütün tedbirleri almalarına rağmen bu saldırıya engel olamadığını belirtti.

Koyunlarının telef olmasından üzüldüğünü aktaran Çivi, "Ağılın hemen yanında evim var. Duvar ve tel ile çevrili her yer. Buna rağmen kapının altındaki boşluktan koyunların arasına girmiş. Sabah koyunlara yem vermeye geldiğimde koyunların birileri tarafından kesildiğini zannettim. Yeğenim Halil Çivi'ye haber ettim. O geldiğinde kurt saldırısına uğradığımızı anladım. Hayvancılık yapanlar dikkatli olsunlar, ben yandım başkası yanmasın." ifadesini kullandı.