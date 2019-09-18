Son Dakika Haberleri: Karapınar'da kutların saldırdığı 4 koyun telef oldu
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Karapınar'da kutların saldırdığı 4 koyun telef oldu

1 saat önce

Karapınar ilçesinde bir ağıla giren kurtların saldırdığı 4 koyun telef oldu.

Karapınar'da kutların saldırdığı 4 koyun telef oldu, System.String[]

Karapınar ilçesinde bir ağıla giren kurtların saldırdığı 4 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Karapınar- Konya kara yolunun 15. kilometresinde çiftçilik yapan Uğur Karaöz, sabah ağıla geldiğinde 4 koyunun kurtların saldırısı sonucu telef olduğunu gördü.

Karaöz, "Akşam koyunlarımıza yem verip kapılarını kapatmıştım. Geç saatlere kadar da ağıl çevresini gezdim. Sabah tekrar geldiğimde koyunlar yerde yatıyordu. Kurtlar duvardan atlayıp içeri girmişler. Koyunlardan birisi hamileydi. Koyunun karnındaki 2 kuzuyu da telef etmişler." dedi.

Karapınar, Karaöz, Konya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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