Karapınar'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Başkan Tartan, Yönetim Kurulu üyeleri Ramazan Koyuncu ve İsmail Demirel tarafından, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi ilçe birincisi Batuhan Soran ile aynı okuldan ilçe ikincisi Ahmet Mutlusoy'a elde ettikleri dereceden dolayı hediye altın verildi.

Tartan burada konuşmada, başarılı öğrencilerin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Emeği geçen öğretmenlere ve ailelere teşekkür eden Tartan, "Geleceğimiz olan gençlerimizin ülkemize önemli hizmetlerde bulunacaklarına yürekten inanıyorum. Biz onlara güveniyoruz. Başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.