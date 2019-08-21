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Karapınar'da mahalle buluşmaları

1 saat önce

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Kesmez ve Kazanhüyüğü mahallelerini ziyaret etti.

Karapınar'da mahalle buluşmaları, System.String[]
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Kesmez ve Kazanhüyüğü mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Yaka'ya Başkan Yardımcısı Halil Aker, Belediye Meclis Üyesi Tayfur Altıntaş ve daire amirleri eşlik etti.

Başkan Yaka muhtarlarımız ile koordineli şekilde sorunlarımızın çözümü için çalışacaklarını söyledi.
Belediye Başkanı Mehmet Yaka ziyaret ettiği mahallelerde Cumhur İttifakı'na kendisine verilen destekten dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:
"Yeni dönem geçtiğimiz dönemden daha gelişmiş olarak tecrübelerimizle, hizmet ağımızla çok daha ileriye gideceğiz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz, sorunları biliyoruz. Çözümü noktasında gerekli desteği vereceğiz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizlerin mutluluğu."
Mehmet Yaka, Karapınar, Altıntaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:02 Kaynak: AA
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