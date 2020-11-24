Karapınar'da minik Uygar için kök hücre bağışı kampanyası - Son Dakika

Kemik iliği yetmezliği nedeniyle Ankara'da tedavi gören 6 yaşındaki Uygar Taşdemir için Karapınar'da, kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. KOMEK Karapınar şubesinde minik Uygar için düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Karapınarlılar yoğun ilgi gösterdi. Bağışçılar form doldurduktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Kampanya kapsamında 48 kişi, Uygar'a kök hücre bağışında bulundu. Minik Uygar'un dedesi Nevzat Taşdemir, "Bir kan bir can" sloganı ile yola çıktıklarını belirterek, "Kemik iliği yetmezliği nedeniyle Ankara'da tedavi gören 6 yaşındaki torunum Uygar gibi tüm hastalarımıza uygun iliği bulunmasını arzu ediyorum." dedi. Taşdemir, kök hücre bağışında bulunan herkese teşekkür etti.