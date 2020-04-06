Karapınar'da öğrenciler sağlık çalışanları için maske üretiyor - Son Dakika

Karapınar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrenciler, sağlık çalışanları için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı siperlikli maske üretti.

Belediyenin desteğiyle, Cumhuriyet Ortaokulu ve Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda açılan tasarım ve beceri atölyelerinde üretilen 30 siperlikli maske, İlçe Sağlık Müdürü de Mehmet Akif Akyurt'a teslim edildi.



Haftada 100 adet siperlik maske ürettiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, "Zor günlerde birlikte bu virüsü yenmek için çalışıyoruz. Sağlık çalışanları en çok risk altında olan insanlar. Bizler de elimizdeki imkanları kullanıp kendilerine maske üretimi yapıyoruz. Geçen hafta devlet hastanemiz çalışmalarına maske ürettik. Şimdi ise İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları ile aile hekimleri ve personelleri için bunu gerçekleştirdik. Kendilerine kolaylıklar diliyorum." dedi.



İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Akif Akyurt, maskeler için teşekkür etti.