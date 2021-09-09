Karapınar'da öğrencilere eğitim yardımı - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Karapınar Ticaret Borsası'na gönderilen 50 bin lira tutarındaki eğitim yardımı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Eğitim yardımı teslim programına Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal katIıldı.

Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Karapınar Ticaret Borsası olarak her zaman eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vereceklerini ve ayrıca eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Karapınar Ticaret Borsasına eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Hedeflerinin Karapınar'da huzurlu, güvenli ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirdiğini kaydeden Önal, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okulların her türlü ihtiyacını karşılayarak eğitim öğretime hazır hale getirdik. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ülkeye, ilçeye, öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.