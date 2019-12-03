Karapınar'da öğrencilere motivasyon semineri verildi

KTO Karatay Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Bozgedik, üniversite sınavına hazırlanan Karapınar'daki öğrencilere "Motivasyon" semineri verdi.



Gençlik merkezinde gerçekleşen seminerde, KTO Karatay Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Ali Bozgedik, öğrencilere sınav sistemi hakkında bilgi verdi.

Bozgedik, öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmeleri için planlı çalışmaları gerektiğini belirtti.

Öğrencilere "Sevdiğiniz bölüme gidin" diyen Bozgedik, şunları kaydetti:

"Sevdiğiniz veya istediğiniz bölümleri tercih etmelisiniz. Peki bunun için gerçekten ders çalışıyor ve yeterince soru çözüyor muyuz? Ders çalışırken akıllı telefonu kullanmayın mümkünse tuşlu telefon kullanabilirisiniz. Sınavda en iyi olduğunuz bölümden soru çözmeye başlayın. Çünkü soruları çözdükçe kendinize olan güveniniz artar, yapamadığınız ya da çözümü uzun süren sorularla inatlaşmayın. Sorulara asla önyargı ile yaklaşmayın. Başarmak için planlı çalışmalısınız."

Program sonunda Ali Bozogedik'e teşekkür plaketi verildi.