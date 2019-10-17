Karapınar'da öğrencilerin

Karapınar'da "Tohum Sandığı Projesi" hayata geçirildi.

Doğal hayatın devamlılığı ve çevre bilincinden hareketle yerli tohumların korunup temin edilebileceği ve gelecek nesillere aktarılabileceği "Tohum Sandığı Projesi" çerçevesinde Karapınar'daki üç ayrı okulda program düzenlendi.

Tohum Sandığında, yerli tohumların toplanıp, saklanacak ve gelecek nesillere aktarılacağı kaydedildi.



Selçuklu Belediyesi Ortaokulu, "Tohum Sandığı" etkinliğini gerçekleştirmek üzere, Hotamış İmam Hatip Ortaokulu ve Hotamış Mehmetçik ilkokulunu ve Gazi Mustafa Kemal ortaokulunu ziyaret etti.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, "Okullar arasında, Mart ayına kadar, genetiği bozulmamış tohumlardan tohum topları oluşturularak doldurulması ve ilkbahar ayında hep birlikte tarlaya tohumların atılması için bir araya gelinmesi kararlaştırıldı. Bu bağlamda öğrencilerin doğal yaşam konusunda daha duyarlı hale gelmesi, doğal tohumları tekrar canlandırma konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Ayrıca iki okul öğrencileri ile birlikte ağaç dikim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu etkinliklerle okullar arası kardeşlik köprüsü kuruldu. Hep birlikte Ahmet Hamdi Mutlu Parkı'nda fidan dikimi gerçekleştirdik." dedi.

Proğrama SÜ Karapınar Aydoğanlar MYO Müdür Yardımcısı Yasin Akkemik Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aker, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, Selçuklu Belediyesi Ortaokulu Müdürü Muzaffer Uğur ve öğrenciler katıldı.