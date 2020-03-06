Karapınar'da öğretmenlere yangın eğitimi - Son Dakika
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Karapınar'da öğretmenlere yangın eğitimi

7 saat önce

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programları kapsamında, Karapınar ilçesinde görevli öğretmenlere "Yangın Eğitimi Kursu ve Yangın Söndürme Tatbikatı" üzerine eğitim verildi.

Karapınar'da öğretmenlere yangın eğitimi, System.String[]

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programları kapsamında, Karapınar ilçesinde görevli öğretmenlere "Yangın Eğitimi Kursu ve Yangın Söndürme Tatbikatı" üzerine eğitim verildi.

Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi konferans salonunda, sivil savunma uzmanı Mehmet Güzel tarafından verilen eğitimde, öğretmenlere Yangın ve Yanma Prensipleri, Tehlikeli Maddeler, Yangının İlerlemesi ve Büyüme Safhası Yangın Riskleri ve Önlemler, Yangın ve İnsan Sağlığı, Yangın Söndürme Kaynakları, Yangın Söndürme Güvenliği, Temel Tahliye Eğitimi ve Uygulama konuları anlatıldı.

Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:00 Kaynak: AA
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