Karapınar'da okul protokolü

Karapınar'da 12 derslikli okul yapımı için protokol imzaladı.

Karapınar Kaymakamlığı'ndaki imza törenine, İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, hayırsever iş adamı Kemal Cantürk ve Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Erkan Tokay katıldı.

Kaymakam Oğuz Cem Murat, "İlçemizin bağrından çıkmış ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar yapan Karapınarlı hayırsever vatandaşımızın eğitime yatırım yapması mutluluk vericidir. Kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kemal Cantürk ise "Ben ilkokulu Salur'da, ortaokulu Karapınar'da okudum. Karapınar'da o tarihlerde lise olmadığından İstanbul'da lise tahsilimi yaptım. Eğitime yapılan yatırım en güzel yatırımdır. Yeşilyurt (Salur) Mahallesine 12 derslikli okul binası yapacağımdan dolayı çok mutluyum. İlçemize ve Yeşilyurt Mahallesine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 12 derslikli okul binasının yapımı için protokol imzalandı.