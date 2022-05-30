Karapınar'da okul protokolü - Son Dakika
Üye Girişi

Karapınar'da okul protokolü

30.05.2022 14:53
Karapınar'da okul protokolü

Karapınar'da 12 derslikli okul yapımı için protokol imzaladı.

Karapınar'da 12 derslikli okul yapımı için protokol imzaladı.

Karapınar Kaymakamlığı'ndaki imza törenine, İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, hayırsever iş adamı Kemal Cantürk ve Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Erkan Tokay katıldı.

Kaymakam Oğuz Cem Murat, "İlçemizin bağrından çıkmış ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar yapan Karapınarlı hayırsever vatandaşımızın eğitime yatırım yapması mutluluk vericidir. Kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kemal Cantürk ise "Ben ilkokulu Salur'da, ortaokulu Karapınar'da okudum. Karapınar'da o tarihlerde lise olmadığından İstanbul'da lise tahsilimi yaptım. Eğitime yapılan yatırım en güzel yatırımdır. Yeşilyurt (Salur) Mahallesine 12 derslikli okul binası yapacağımdan dolayı çok mutluyum. İlçemize ve Yeşilyurt Mahallesine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 12 derslikli okul binasının yapımı için protokol imzalandı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Karapınar'da YKS provası Karapınar'da YKS provası
Kaynak: AA

Yeşilyurt, Karapınar, Hisarcık, Okul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da okul protokolü - Son Dakika


Son Dakika
21:07 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Aynur Doğan açıklaması: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez
20:37 Rusya, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen Hollanda'ya gaz akışını kesiyor!
19:51 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili rapor hazırlattı: YSK'ya gönderme yoktur
19:46 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Müzakere kapısı açık şartlar belli
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
19:19 Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı!
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 21:27:47. #1.13#
SON DAKİKA: Karapınar'da okul protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement