Son Dakika Haberleri: Karapınar'da "Okur Yazar" Buluşması

Karapınar'da "Okur Yazar" Buluşması

13 dakika önce

Yazar Pınar Yazgan, Karapınar ilçesinde mezun olduğu Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda, "Okur Yazar Buluşmaları" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Karapınar'da
Yazar Pınar Yazgan, Karapınar ilçesinde mezun olduğu Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda, "Okur Yazar Buluşmaları" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Okulun sosyal faaliyetler salonundaki programda Yazgan, bu okuldan mezun olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yazarlığa nasıl başladığını anlatan Yazgan, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Kendimizi yetiştirmek ve daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsak kitaplar en iyi dosttur. Okumaya küçük yaşlarda başlamalısınız. Göreceksiniz, okumaktan yorulmayacak, aksine zevk alacaksınız." diye konuştu.

Yazgan, daha sonra öğrenciler için kitaplarını imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:48 Kaynak: AA

Pınar, Karapınar, Güncel
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