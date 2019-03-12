Son Dakika Haberleri: Karapınar'da Okuyan İlkokul Öğrencileri Ankara'yı Gezdi

Karapınar'da Okuyan İlkokul Öğrencileri Ankara'yı Gezdi

1 saat önce

Karapınar TOKİ Yavuz Selim ilkokulu öğrencileri Ankara Kültür, Değer ve Tabiat Varlıkları tanıtım gezisine katıldı.

Karapınar'da Okuyan İlkokul Öğrencileri Ankara'yı Gezdi, System.String[]
Karapınar TOKİ Yavuz Selim ilkokulu öğrencileri Ankara Kültür, Değer ve Tabiat Varlıkları tanıtım gezisine katıldı.

Karapınar Belediyesi tarafında desteklenen gezide 128 öğrenci, 4 danışman ve 4 sınıf velisinin katıldığı etkinlikte Anıtkabir, eski ve yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi biinası ile Mamak ilçesindeki Akvaryum gezildi.

Okul Müdürü Süleyman Karadeniz ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz gittikleri yerlerde incelemeler yaparak yetkililerden geceyle ilgili bilgi aldı. Derslerde öğrendikleri yerleri yaşayıp görme imkanı buldular. Atamızı anmak, Cumhuriyetin kurulduğu koşulları yerinde görmek için buz geziyi düzenledik. Vatan sevgisi; tarihini bilmek, kitaplarda okuduklarını masal olmadığını görmek en önemlisi tarihini sahiplenmekle başlıyor. Çocuklarımız tarihini bilmeli ve öğrenmelidir. Bu geziler tarihi bilincin yerleşmesi açısından da çok değerli. Her çocuk ülkesini ve kültürünü doğru öğrenmelidir. Gezimizin düzenlenmesinde emeği geçen Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:53 Kaynak: AA

Anıtkabir, Selim, Ankara, Karapınar, Güncel
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