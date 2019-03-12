Karapınar'da Okuyan İlkokul Öğrencileri Ankara'yı Gezdi
1 saat önce
Karapınar TOKİ Yavuz Selim ilkokulu öğrencileri Ankara Kültür, Değer ve Tabiat Varlıkları tanıtım gezisine katıldı.
Karapınar
TOKİ Yavuz Selim
ilkokulu öğrencileri Ankara
Kültür, Değer ve Tabiat Varlıkları tanıtım gezisine katıldı.
Karapınar Belediyesi tarafında desteklenen gezide 128 öğrenci, 4 danışman ve 4 sınıf velisinin katıldığı etkinlikte Anıtkabir
, eski ve yeni Türkiye
Büyük Millet Meclisi biinası ile Mamak
ilçesindeki Akvaryum gezildi. Okul Müdürü
Süleyman Karadeniz
ziyarete ilişkin şunları söyledi:
"Öğrencilerimiz gittikleri yerlerde incelemeler yaparak yetkililerden geceyle ilgili bilgi aldı. Derslerde öğrendikleri yerleri yaşayıp görme imkanı buldular. Atamızı anmak, Cumhuriyetin kurulduğu koşulları yerinde görmek için buz geziyi düzenledik. Vatan sevgisi; tarihini bilmek, kitaplarda okuduklarını masal olmadığını görmek en önemlisi tarihini sahiplenmekle başlıyor. Çocuklarımız tarihini bilmeli ve öğrenmelidir. Bu geziler tarihi bilincin yerleşmesi açısından da çok değerli. Her çocuk ülkesini ve kültürünü doğru öğrenmelidir. Gezimizin düzenlenmesinde emeği geçen Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka
ile desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:53 Kaynak: AA
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