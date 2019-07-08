Son Dakika Haberleri: Karapınar'da orakla ekin biçiliyor
Son Dakika Güncel Haber

Karapınar'da orakla ekin biçiliyor

15 dakika önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde engebeli arazilerde hububat hasadı hala orakla yapılıyor.

Karapınar'da orakla ekin biçiliyor, System.String[]
Konya'nın Karapınar ilçesinde engebeli arazilerde hububat hasadı hala orakla yapılıyor.
Yeşilyurt mahallesinde arazilerinin engebeli ve küçük alanlarda ekili olması biçerdöverlerin girmesine mani oluyor.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Çiftçi gazetecilere yaptığı açıklamada, 60 senedir orak ile ekin biçtiğini ifade ederek, "Babamdan gördüğüm şekilde orakla ekin biçiyorum.Teknoloji gelişse de bizim bölgeye biçerdöver girmiyor. Bazen imece usulü ile ekinlerimizi hasat ediyoruz." dedi.
Her yıl 4 dönüm ekin ektiğini belirten Mehmet Çilli, şunları kaydetti:
"Orakla biçip, harmana topluyoruz. Burada harman makinesinde samanı ile denesini ayırıyoruz. Harmanımız bir kaç gün sürüyor. Şikayetçi değiliz. Çünkü başka bir yöntem. Ekmesek olmaz."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:46 Kaynak: AA
Karapınar, Yeşilyurt, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya'daki 'Çiftlik Bank'tan geriye tabelası kaldı 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar! İğrenç görüntüler telefondan çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin nasıl getirileceğini açıkladı Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9 gün sonra can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 12:01:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karapınar'da orakla ekin biçiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]