Karapınar'da orakla ekin biçiliyor
15 dakika önce
Konya'nın Karapınar ilçesinde engebeli arazilerde hububat hasadı hala orakla yapılıyor.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:46 Kaynak: AA
'nın Karapınar
ilçesinde engebeli arazilerde hububat hasadı hala orakla yapılıyor. Yeşilyurt
mahallesinde arazilerinin engebeli ve küçük alanlarda ekili olması biçerdöverlerin girmesine mani oluyor.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Çiftçi gazetecilere yaptığı açıklamada, 60 senedir orak ile ekin biçtiğini ifade ederek, "Babamdan gördüğüm şekilde orakla ekin biçiyorum.Teknoloji gelişse de bizim bölgeye biçerdöver girmiyor. Bazen imece usulü ile ekinlerimizi hasat ediyoruz." dedi.
Her yıl 4 dönüm ekin ektiğini belirten Mehmet Çilli, şunları kaydetti:
"Orakla biçip, harmana topluyoruz. Burada harman makinesinde samanı ile denesini ayırıyoruz. Harmanımız bir kaç gün sürüyor. Şikayetçi değiliz. Çünkü başka bir yöntem. Ekmesek olmaz."
Konya'daki 'Çiftlik Bank'tan geriye tabelası kaldı
14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar! İğrenç görüntüler telefondan çıktı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin nasıl getirileceğini açıkladı
Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9 gün sonra can verdi