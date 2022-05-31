Karapınar'da organik tarım ve çilek yetiştiriciliği eğitimi veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karapınar'da organik tarım ve çilek yetiştiriciliği eğitimi veriliyor

31.05.2022 14:52
Karapınar'da organik tarım ve çilek yetiştiriciliği eğitimi veriliyor

Karapınar'da Gençlik Merkezi Müdürlüğünce, gençlere organik tarım ve çilek yetiştiriciliği eğitimi verilmeye başlandı.

Karapınar'da Gençlik Merkezi Müdürlüğünce, gençlere organik tarım ve çilek yetiştiriciliği eğitimi verilmeye başlandı.

Karapınar Belediyesi Uğur Mumcu Parkı ile Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezinde proje için tahsis edilen toplamda 14 dekarlık alanda organik tarım ve çilek yetiştiriciliği uygulaması yapıldı.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, yaptığı açıklamada, "Proje üç ana girişimcilik eğitiminden oluşmaktadır. Bunlar organik tarım, çilek yetiştiriciliği ve arıcılık eğitimi. Organik tarım ile çilek yetiştiriciliği yanında arıcılık eğitimi de bitkilerin de tozlaşmasına katkı sağlanmış olacaktır." ifadesini kullandı.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka uygulamaya katılarak gençlerle birlikte çilek fidesi dikti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mücadelemizi bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mücadelemizi bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyoruz' İzmit Belediyesi'nin Yeni Mobil Çorba Dağıtım Araçları Hizmete Başladı İzmit Belediyesi'nin Yeni Mobil Çorba Dağıtım Araçları Hizmete Başladı
Kaynak: AA

Organik Tarım, Araştırma, Çölleşme, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da organik tarım ve çilek yetiştiriciliği eğitimi veriliyor - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelebilir mi? Merakla yarınki karar duruşması bekleniyor
14:58 Bebek sahilinde infial yaratan olay! Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
14:22 55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırmış
14:20 Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor
14:04 Erdoğan'ın duyuracağı konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Vatandaş aidat öder gibi ev alacak!
13:58 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine giderken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini tekrarladı
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 15:08:16. #1.12#
SON DAKİKA: Karapınar'da organik tarım ve çilek yetiştiriciliği eğitimi veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement