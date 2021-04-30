Karapınar'da, otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Karaman ve Karapınar'da meydana gelen otomobil hırsızlıklarıyla ilgili Karaman Emniyet Müdürlüğü ile Karapınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz

Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki taşlı kavga son yılların en büyük çatışmasına döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var