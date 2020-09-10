Karapınar'da pancar üreticileri tarlalarında ziyaret edildi - Son Dakika

AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka, çiftçileri tarlalarının başında ziyaret etti.

Zengin ve Yaka, pancar hasadı yapılan bölgeleri ziyaret edip çiftçilerin istek ve şikayetlerini dinledi.

AK Parti İlçe Başkanı Zengin, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"2019-2020 şeker pancarı hasat sezonunun üreticilerimize bereketli ve hayırlı olması temennisinde bulunduk. Onların sorunlarını dinledik. Göreve geldiğimizden beri herkesi ziyaret ediyoruz. Onların sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. İlçemiz üretim bakımından son derece zengin. Tarım önemli bir yere sahip. Biz de üreticilerimiz ile sık sık bir araya gelip onları dinliyoruz. Pancar hasat döneminin hayırlı olmasını diliyorum."

Çiftçiler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.