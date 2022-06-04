Karapınar'da polis 150 çam fidanını toprakla buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Karapınar'da polis 150 çam fidanını toprakla buluşturdu

04.06.2022 15:52
Karapınar'da polis 150 çam fidanını toprakla buluşturdu

Karapınar Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla ilçedeki erozyon sahasına fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Karapınar Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla ilçedeki erozyon sahasına fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Mete ve beraberindeki polisler ile bekçiler, 150 çam fidanını toprakla buluşturarak, can suyu verdi.

Mete, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, çevrenin korunması ve sahip çıkılmasının herkesin sorumluluğunda olduğunu, geleceğe bırakılacak en güzel hediyenin bozulmayan çevre olduğunu anlattı.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karapınar, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da polis 150 çam fidanını toprakla buluşturdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
15:36 Kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğdu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
15:07 Hintli blogger kendisi ile evlenmeye karar verdi! Hem davetiye bastırdı, hem de balayı organize etti
15:01 Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi
14:46 Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı
14:42 Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı
14:37 Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için aradığı kaynağı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 16:01:09. #1.13#
SON DAKİKA: Karapınar'da polis 150 çam fidanını toprakla buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement