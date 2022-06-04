Mete, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, çevrenin korunması ve sahip çıkılmasının herkesin sorumluluğunda olduğunu, geleceğe bırakılacak en güzel hediyenin bozulmayan çevre olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karapınar, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karapınar'da polis 150 çam fidanını toprakla buluşturdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.