Karapınar'da polislerden kan bağışına destek - Son Dakika
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Karapınar'da polislerden kan bağışına destek

6 saat önce

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Karapınar'da polislerden kan bağışına destek, System.String[]

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay tarafından Karapınar Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışına vatandaşlar ve kurumlar büyük ilgi gösterdi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba ve emniyet personeli de kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek verdi.

Akbaba, "Kan vermek hem sağlığımız hem de toplumsal dayanışma adına önemli. Polis olarak vatandaşımızın her zaman yanındayız. Bu duyarlı davranışlarından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Karapınar, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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