Karapınar'da reklam panosu hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi

Karapınar'da reklam panosu hırsızlığı

10.03.2022 16:16
Karapınar'da reklam panosu hırsızlığı

Konya'nın Karapınar ilçesinde reklam panosu hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde reklam panosu hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sazlıpınar Mahallesi yakınlarında devriye yapan jandarma ekipleri, park halinde, plakası çamurla kapatılmış bir kamyonet fark etti.

Durumdan şüphelenen ekipler 38 AFG 829 plakalı kamyonetin çevresindeki ve arazide çalışma yaptı.

A.E ve D.G'nin reklam panolarını oksijenli tüple keserek çaldığı görüldü.

Kamyonette yapılan aramada, değeri yaklaşık 70 bin liralık metal reklam panoları ele geçirildi.

Kamyonetin bir süre önce trafikten men edildiği belirlendi.

YORUMLAR
500
Virajı alamayan kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı Virajı alamayan kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı Jandarma ekipleri Seydişehir'de öğrencilere trafik eğitimi verdi Jandarma ekipleri Seydişehir'de öğrencilere trafik eğitimi verdi

Karapınar, Kamyonet, Jandarma, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da reklam panosu hırsızlığı - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Türkiye, 31 bin Ukraynalı mülteciyi ağırlıyor!
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:35 Sinema yazarı ve Feride Çetin'in eşi Murat Özer, kanserden yaşamını yitirdi
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
15:24 İstanbul'da girdaplı yağış uyarısı! Vortex olarak bilinen sistem nedeniyle 7 saat boyunca kar hiç durmayacak
15:23 Bahar Candan, sıvıyağı canlı yayında başından aşağı döktü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 16:22:01. #1.12#
SON DAKİKA: Karapınar'da reklam panosu hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement