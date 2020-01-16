Karapınar'da "robotik kodlama ve yazılım atölyesi" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karapınar'da 'robotik kodlama ve yazılım atölyesi' açıldı - Son Dakika

Karapınar'da "robotik kodlama ve yazılım atölyesi" açıldı

11 dakika önce

Karapınar Belediyesinin katkıları ile Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda "robotik kodlama ve yazılım atölyesi" açıldı.

Karapınar'da

Karapınar Belediyesinin katkıları ile Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunda "robotik kodlama ve yazılım atölyesi" açıldı.


Karapınar Belediyesi ile Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa açılışı gerçekleştirilen atölyede, öğrencilere robotik kodlama ve yazılımlar üzerine eğitim verilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, törende, çağımızda robotik yazılım ve kodlamanın vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Önal, çocukların burada kodlama ve yazılım eğitimleri alıp, kendilerini yetiştirerek, ülkeye faydalı insan olacağını belirterek, "Biz öğrencilerimizle beraber daha güzel projeler yaparak ülkemize faydalı projeler yapmayı hedefliyoruz. Desteklerinden dolayı Kaymakamımız Onur Kökçü ile Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya teşekkür ederim." dedi.


İlçe Kaymakamı Onur Kökçü de "Özel yeteneği olan öğrencileri tespit edebilirsek çok güzel olacaktır. Biz öğrencilerimize 21. yüzyılın temel becerilerini kazanmaları için tüm alt yapı hizmetlerini oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu adım bundan sonra gelecek olan büyük adımların başlangıcı olarak görülmelidir. Atölyemiz öğrencilerimize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.


Konuşmaların ardından açılış gerçekleşti. Protokol üyeleri öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte yaptıkları birbirinden farklı robotlar incelendi.


Programa Kaymakam Onur Kökçü, Garnizon Komutanı Albay Bülent Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İbrahim Önal, Karapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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