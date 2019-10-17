Karapınar'da

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen MEVKA destekli "Robotik Teknoloji Bilinçlendirme Projesi" sona erdi.

Çeşitli okullardan 20 öğretmenin katıldığı proje süresince ev3 lego eğitimleri, oyun temelli blok kodlama çalışmaları ve uygulamalar yapıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, eğitimlerin Ticaret Borsası ilkokulunda gerçekleştiğini kaydederek, "Ezberci, sorgulamayan, eleştiremeyen nesiller yerine 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için robotik kodlama eğitici eğitimi alan öğretmenlerimizin bu becerileri yeni nesile aşılaması, teknolojik girişimciliğin arttırılması planlanmaktadır. Eğitim veren Hüseyin Yaman ve Murat Yaman öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.