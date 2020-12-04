Karapınar'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Karapınar'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

04.12.2020 11:51
Karapınar'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde, durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi esnasında İpekçi Mahallesi'nde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobili arayan ve araçtaki A.C.M, A.M. ve G.K'nin üst aramasını yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 11 mermi buldu.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Söz konusu kişilere, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Tabanca, Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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