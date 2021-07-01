Karapınar'da Sadettin Kaynak'ın eserleri seslendirildi - Son Dakika

Türk müziğinin unutulmaz bestecisi merhum Hafız Sadettin Kaynak'ın eserleri Karapınar'da düzenlenen bir etkinlikte seslendirildi.

Karapınar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen programda, besteci Sadettin Kaynak'ın eserleri seslendirilirken, etkinlik sosyal medya üzerinden de canlı olarak dinleyicilerle buluştu.

Karapınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"600'ün üzerinde esere imza atan besteci Kaynak'ın vefatının üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen eserleri Türk müziğinde yerini hala koruyor. Sadettin Kaynak unutulmaz eserlere imza attı, arkasında 42 ayrı makamda 632 eser bıraktı. Bizlere düşen görev bu eserleri gelecek nesillere aktarmak .Bu güzel programı hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."