Belediye ekipleri bölgede vidanjör, kepçe ve iş makineleri ile yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara yardım etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Karapınar'da sağanak - Son Dakika

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