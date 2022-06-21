Karapınar'da sağanak yağış

Karapınar'da aniden başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak ilçenin bazı bölgelerdeki ekili alanlarında zarara neden oldu.

Karapınar'da aniden başlayan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakalansa da, yağmur özellikle elektrik kullanarak sulama yapan çiftçileri sevindirdi.

Ancak, sağanak ilçenin Eşeli bölgesindeki çiftçileri ise sevindirmedi, etkili yağış bölgedeki tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Meyve bahçelerini su basarken, pancar, mısır ve yonca ekili alanlar zara gördü.

Bölgede tarlası olan çiftçi Metin Kalkan, "Aniden başlayan yağmur ekili alanlarda etkili oldu. Meyve ağaçları ve ekinler sular altında kaldı." diye konuştu.