Karapınar'da sağanak yağış - Son Dakika
Üye Girişi

Karapınar'da sağanak yağış

21.06.2022 18:12
Karapınar'da sağanak yağış

Karapınar'da aniden başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak ilçenin bazı bölgelerdeki ekili alanlarında zarara neden oldu.

Karapınar'da aniden başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak ilçenin bazı bölgelerdeki ekili alanlarında zarara neden oldu.

Karapınar'da aniden başlayan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakalansa da, yağmur özellikle elektrik kullanarak sulama yapan çiftçileri sevindirdi.

Ancak, sağanak ilçenin Eşeli bölgesindeki çiftçileri ise sevindirmedi, etkili yağış bölgedeki tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Meyve bahçelerini su basarken, pancar, mısır ve yonca ekili alanlar zara gördü.

Bölgede tarlası olan çiftçi Metin Kalkan, "Aniden başlayan yağmur ekili alanlarda etkili oldu. Meyve ağaçları ve ekinler sular altında kaldı." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi Kırıkkale'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi Çin'in Shaoguan kentinde sokaklar su altında kaldı Çin'in Shaoguan kentinde sokaklar su altında kaldı Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu Kırıkkale'de sağanak, su baskınlarına neden oldu
Kaynak: AA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da sağanak yağış - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:08 ABD'de arabada saatlerce unutulan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:51 Marmaris'te çıkan yangın sonrası Şahan Gökbakar'dan peş peşe paylaşım: Nerede bu uçaklar?
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:45 Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan gencin sözleri mezuniyete damga vurdu
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
21:59 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 00:13:42. #1.11#
SON DAKİKA: Karapınar'da sağanak yağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement