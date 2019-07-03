Karapınar'da "Sıfır atık" etkinliği
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Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık İçin Bende Varım" konulu etkinlik düzenlendi.
Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:56 Kaynak: AA
tarafından "Sıfır Atık İçin Bende Varım" konulu etkinlik düzenlendi.
"Sıfır Atık Projesi"ni daha geniş kitlelere duyurmak ve çocuklarda farkındalığı artırmak amacıyla 30 ilçede gezi düzenlendi.
Proje kapsamında Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen etkinliğe, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisleri Neslihan Esmer, Fatih
Tanrıverdi, Halim Neşeli ile öğrenciler katıldı.
Sıfır Atık konusunda öğrencilere ve vatandaşlara farkındalık yaratmak amacıyla Markot ve Animasyon Ekibi ile tiyatro gösterisi ile etkinlik sona erdi.
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