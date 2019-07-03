Son Dakika Haberleri: Karapınar'da "Sıfır atık" etkinliği
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Karapınar'da "Sıfır atık" etkinliği

18 dakika önce

Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık İçin Bende Varım" konulu etkinlik düzenlendi.

Karapınar'da
Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık İçin Bende Varım" konulu etkinlik düzenlendi.
"Sıfır Atık Projesi"ni daha geniş kitlelere duyurmak ve çocuklarda farkındalığı artırmak amacıyla 30 ilçede gezi düzenlendi.
Proje kapsamında Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen etkinliğe, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisleri Neslihan Esmer, Fatih Tanrıverdi, Halim Neşeli ile öğrenciler katıldı.

Sıfır Atık konusunda öğrencilere ve vatandaşlara farkındalık yaratmak amacıyla Markot ve Animasyon Ekibi ile tiyatro gösterisi ile etkinlik sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:56 Kaynak: AA
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