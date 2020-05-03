Karapınar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Karapınar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Polis, kurduğu şehir içi yol kontrol noktalarında denetimlerini gerçekleştiriyor.
İlçe merkezinin farklı noktalarındaki ekipler, durdurdukları araçlarda bulunanlarda izin belgelerine ve kısıtlaması olup olmadığına bakıyor. İzin belgesi olmayanlara para cezası kesiliyor.
Mahallelerde de devriye görevi yapan polisler, vatandaşları sokağa çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyorlar.
Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba da katıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk 2 gününde, alınan tedbirlere uymadığı tespit edilen 200'ün üzerinde kişiye para cezası uygulandığı öğrenildi.