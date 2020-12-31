Karapınar'da sokak hayvanlarının barındığı bakımevine ziyaret - Son Dakika

Sokak hayvanlarının barındığı Karapınar Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Kaymakam Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve İlçe Emniyet Müdürü Nejdet Ercan tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretçiler, bakımevinde kalan sokak hayvanlarının durumu ile ilgili veteriner Önder Taşçı'dan bilgi aldı.

Belediye Başkanı Yaka, bakımevinin, yaklaşık 3 yıl önce kurulduğunu anımsatarak, sokak hayvanlarının hem topluma zarar vermemesi hem de sağlıklı ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için böyle bir bakımevi kurduklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri ile ortak şekilde çalıştıklarını aktaran Yaka, şunları kaydetti:

"Toplama aracımızla toplanan sokak hayvanlarının, veteriner kontrolünde burada belli bir çoğunluğa ulaştıktan sonra kısırlaştırma merkezinde aşılama, kısırlaştırma, küpeleme işlemi yapılıyor. Hayvanları bir süre sonra tekrar doğaya bırakıyoruz. Sokak hayvanları bizlere emanettir. Bu hayvanları koruyup kollamak en büyük görevimizdir. Kış ortamında zor durumda kalan sokak hayvanlarımızın Karapınar Belediyesi olarak daima yanlarındayız."

Kaymakam Murat ve Başkan Yaka, bakımevindeki hayvanlara mama da verdi.