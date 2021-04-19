Karapınar'da sokak sağlıklaştırması çalışmaları başladı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karapınar Belediyesi iş birliği ile "sokak sağlıklaştırması" projesi Karapınar'da başladı.

Karapınar'da Konya Caddesi ile İnönü caddelerinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki alanda yer alan ev ve iş yerlerinde uygulanacak sokak sağlıklaştırma projesi ile ilçe merkezi farklı bir görünüme kavuşacak.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yaptığı açıklamada, "Bu proje ile binaların dış cephesi ile iş yerlerinin tabela ve tente sistemleri standart şekilde tek tip olacaktır. Proje ile şehir merkezi modern bir görünüm kazanacaktır." dedi.

Yaka, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.