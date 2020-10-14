Karapınar'da "sokak sağlıklaştırması" projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karapınar Belediyesi iş birliği ile düzenlenen "sokak sağlıklaştırması" projesinin bilgilendirme toplantısı, Karapınar'da yapıldı.

Karapınar'da Konya Caddesi ile İnönü caddelerinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki alanda yer alan ev ve iş yerlerinde uygulanacak sokak sağlıklaştırma projesi ile bölge güzel bir görünüme kavuşacak.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki caddede uygulanacak proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Belediyemizin de destekleri ile hayata geçirilecektir. Bu proje ile binaların dış cephesi ile iş yerlerinin tabela ve tente sistemleri standart şekilde tek tip olacaktır. Çalışma mülkiyet sahiplerinin rızası alınmak suretiyle kısa sürede başlayacaktır. Proje ile şehir merkezi modern bir görünüm kazanacaktır." dedi.

Yaka, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen yüksek mimar Seyit Ahmet Biçer de "sokak sağlıklaştırması" projesi hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Belediye Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.