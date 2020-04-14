Karapınar'da sosyal konut inşaatlarının yapımına başlandı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Karapınar ilçesinde, 3. etapta planlanan 317 konutun yapımına başlandı.

Ulus Mahallesi'ndeki konut projesinde, 5 dükkanlı ticaret merkezi, cami, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de yer alıyor.

Yatay mimarinin esas alındığı projede, bahçe alanı, parkı, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkanı sunan, aynı zamanda şehre değer katacak kaliteli ve güvenli yeni bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.