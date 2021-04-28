Karapınar'da "sürü yönetim elemanı" kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

Karapınar Halk Eğitim Müdürlü tarafından açılan Sürü Yönetimi Eleman kursları ilgi görüyor.

Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan ve 1 ay süren Sürü Yönetimi Elemanı kursuna 124 kursiyer katıldı.

Öğretici olarak Özgür İlhan ve Arif Özev'in görev aldığı kurs, 16 Nisan tarihinde sona erdi.

Kurs hakkında bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge, Sürü Yönetimi Elemanı kurslarında 2014 yılından bugüne kadar 576 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını belirtti.

Sertifika alan kursiyerlerin Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen diğer şartları da yerine getirmesi halinde teşvik ve hibe ödemelerinden yararlanabildiğini ifade eden Aydınbelge, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimiz pratikte birçok işi bilmelerine rağmen burada teorik eğitim alıyorlar. Bu eğitimlerde hastalıklarla mücadele, hayvan besleme, hayvanların ekonomimize katkıları konularında bilgi sahibi oldular. Kursumuzun sonunda alacakları belgelerle de birçok kurumdan destek alma imkanına da kavuşacaklar Tüm diğer kurslar da olduğu Sürü Yönetimi Elemanı Kurslarının da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda açılmaya devam edecektir."