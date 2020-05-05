Karapınar'da sürücülere broşür dağıtıldı - Son Dakika

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, farklı noktalarda yayaları ve sürücüleri bilgilendirdi.

Sürücülere broşür dağıtan trafik polisleri, "emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve direksiyon başında cep telefonu kullanmamaları" konusunda uyarıda bulundu.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Trafik Komiseri Ramiz Kanık ve polisler, sürücü ve yayalara trafik kurallarına uymalarının gereğini ve bunların insan hayatı için taşıdığı önemi anlattı.