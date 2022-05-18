Karapınar'da tarımda bor kullanımı semineri düzenlendi - Son Dakika
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Karapınar'da tarımda bor kullanımı semineri düzenlendi

18.05.2022 13:42
Karapınar'da tarımda bor kullanımı semineri düzenlendi

Karapınar ilçesinde "Tarımda Bor Kullanımı" konulu seminer düzenlendi.

Karapınar ilçesinde "Tarımda Bor Kullanımı" konulu seminer düzenlendi.

Ziraat Odası Başkanlığı ve Eti Maden tarafından, Yeni Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen seminerde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Güneş, borun bitki gelişimine etkilerini anlattı.

Güneş, yaptığı konuşmada, Türkiye bor bakımından çok zengin alanlara sahip bir ülke olduğunu söyledi.

Buna rağmen tarım alanlarında borun eksikliğinin görüldüğünü kaydeden Güneş, "Gübreleme çalışmalarında son derece dikkatli olmak lazım. Bor Enstitüsü, Türkiye için önemli bitkilerde borun etkisini araştırmak amacıyla Türkiye çapında büyük ölçekli çalışmalar başlattı. Bilinçsiz bor uygulamasının bitkilere ciddi zararlar verebileceğini bilmemiz gerekir. Eğer sizin toprağınızda bor yeterli seviyedeyse ve bilinçsiz şekilde borlu gübreleme yapılıyorsa bu sefer bor bitkiye toksik etki yapar ve ürün kayıplarına sebep olur. Buna çok dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Gezgin ise katılımcılara bitkiye elverişli bor durumu ve bor gübrelemesi konusunda bilgi verdi.

Program çiftçilerden gelen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

Ziraat Fakültesi, Öğretim Üyesi, Türkiye, Bor, Güncel, Son Dakika

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