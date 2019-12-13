Karapınar'da

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksek Okulu tarafından yürütülen "Karapınar doğal sit alanları ve çevresinde iklim dostu iyi tarım uygulamaları ve tarımda suyun iyi kullanılması projesi" kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Öğretim Görevlisi Çağlar Diri, Yeşilyurt ve Kesmez mahallerinde 9 ay süren projene çerçevesinde saha gezileri, çiftçi eğitimleri düzenlendiğini kaydetti.

Proje yürütücülerinden Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi döngüsü içerisinde doğal sit alanları içerisinde üretim yapan çiftçilerimizde bilgi birikimlerini artırmak, danışmanlık, teknik hizmet ve destek alma alışkanlığı oluşturmak, bölgedeki doğal kaynakları sürdürebilir kılmak ve çiftçimizin refah düzeyini yükseltmek için bu projenin uygulandığını kaydetti.

Programa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratlarından Nuri Kunt, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Esat Altıntaş ile çiftçiler ve öğrenciler katıldı.