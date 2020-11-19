Karapınar'da TEMA'nın hayata geçirdiği "Katılımcı Nehir Havza Yönetim Projesi" tanıtıldı - Son Dakika

TEMA Vakfı Konya İl Temsilciliği, Karapınar'da açtığı stantta TEMA Vakfı tarafından hayata geçirilen "Katılımcı Nehir Havza Yönetim Projesi" hakkında halkı bilgilendirdi.

Nehir Havza Yönetimi Projesi'nin bir etkinliği olan "Havzanı Tanı Suyunu Koru" stant çalışmasının ilki Karapınar Anıt Alanı'nda gerçekleştirildi.

TEMA Vakfı Konya İl Temsilci Yardımcısı Emre Bostanoğlu, İl temsilciliği görevlisi Nazlı Mertcan ve TEMA Vakfı Karapınar gönüllü sorumlusu Musa Ceyhan, hazırlanan görseller eşliğinde bilgi notlarını vatandaşlara dağıtarak konunun önemi anlattı.

Tema Vakfı İl Temsilci Yardımcısı Emre Bostanoğlu, "Projenin amacı, yerel halkın ve sivil toplum örgütlerinin su koruma konusundaki kapasitelerini güçlendirmek, nehir havza yönetim planlarına katılımlarını arttırmak, yerel paydaşlarla yerel ve ulusal kamu kurumları arasındaki diyaloğu iyileştirmektir. Su azlığı olan bir ülke olarak kabul edilen ülkemizin su varlıklarının su politikalarıyla iyi bir biçimde korunmasını sağlamak artık bir zorunluluk. Türkiye'de bir an evvel su kanunu çıkmalı." dedi.