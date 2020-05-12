Karapınar'da ticari taksi ve minibüsler dezenfekte edildi - Son Dakika

Karapınar Belediyesi, Kovid-19 salgınına karşı ilçede faaliyet yürüten ticari taksiler ve minibüslerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.



Temizlik İşlerine bağlı ekipler, Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına kayıtlı ticari taksi ve servis araçlarının dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdi.



Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yaşar Bozu, "Vatandaşların kullandığı toplu taşıma araçlarının temizliği çok önemli. Bizler de bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiren Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Özcan'a ve personele teşekkür ediyorum." dedi.