Karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu
11 dakika önce
KONYA'nın Karapınar ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:21 Kaynak: DHA
KONYA'nın Karapınar
ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, 4-5 ay önce gömüldüğü üzerinde duruluyor.
İlçeye bağlı Nasuhpınar mevkisinde vatandaşlar, saat 09.00 sıralarında bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedi görünce emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin tahminen 4-5 ay önce gömüldüğünü, büyük kısmının ise çürüdüğünü tespit etti.Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
- Karapınar
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