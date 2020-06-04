Karapınar'da trafik kazaları: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Karapınar'da trafik kazaları: 1'i ağır 3 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar-Konya kara yolunun 2. kilometresinde İ.G'nin kullandığı 42 AEF 879 plakalı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsamettin Durmaz'a (64) çarptı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karapınar- Adana kara yolunun 6. kilometresinde de A.G'nin kullandığı 66 AA 085 plakalı tır, şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan yardımcı şoför M.Z. yaralandı. Karapınar Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan M.Z. Konya'ya sevk edildi.

Kazada tırda bulunan bir koyun da telef oldu.

Karapınar'da trafik kazaları: 1'i ağır 3 yaralı

Karapınar, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 07:20 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Karapınar'da trafik kazaları: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika Spor
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