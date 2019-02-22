Karapınar'da Trafik Kazaları: 6 Yaralı
1 saat önce
Karapınar ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Karapınar
ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Abdullah Kara'nın (71) kullandığı 42 APB 24 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nde İbrahim Aktaş
idaresindeki 42 HT 540 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza yapan araçlara arka yönden gelen Mehmet K
'nin (16) kullandığı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüleri ile motosikletteki Osman G. (16) yaralandı.
Diğer kaza Külliye önünde meydana geldi. Ali Karagöz
yönetimindeki 51 DS 296 plakalı otomobil ile Hüseyin Ethem Köroğlu
'nun kullandığı plaksız motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Köroğlu ile arkasında oturan Kadir Niyazi Çungur (20) yaralandı.
Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:13 Kaynak: AA
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