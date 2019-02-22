Son Dakika Haberleri: Karapınar'da Trafik Kazaları: 6 Yaralı

Karapınar'da Trafik Kazaları: 6 Yaralı

1 saat önce

Karapınar ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Karapınar'da Trafik Kazaları: 6 Yaralı, System.String[]
Karapınar ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Abdullah Kara'nın (71) kullandığı 42 APB 24 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nde İbrahim Aktaş idaresindeki 42 HT 540 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza yapan araçlara arka yönden gelen Mehmet K'nin (16) kullandığı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüleri ile motosikletteki Osman G. (16) yaralandı.

Diğer kaza Külliye önünde meydana geldi. Ali Karagöz yönetimindeki 51 DS 296 plakalı otomobil ile Hüseyin Ethem Köroğlu'nun kullandığı plaksız motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Köroğlu ile arkasında oturan Kadir Niyazi Çungur (20) yaralandı.


Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:13 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı

Bakan Yardımcısı Açıkladı: Yerli Otomobil Fabrikasını Bursa'ya Yakın Bir Yerde Kurmak İstiyorlar Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:35:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karapınar'da Trafik Kazaları: 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]