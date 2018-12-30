Son Dakika Haberleri: Karapınar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karapınar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Karapınar'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karapınar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Karapınar'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karapınar Ereğli kara yolunun 21. kilometresindeki kazada Ahmet Güler idaresindeki 35 KF 7772 plakalı otomobil, önünde seyir halinde giden Muzaffer Kırış'ın kullandığı 70 FU 384 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Güler ile araçta bulunan eşi Nuran Güler yaralandı.

Diğer kazada ise Karapınar Ereğli kara yolunun 18. kilometresinde Hayri Kekeç'in kullandığı 27 BDV 23 plakalı çekici yolun buzlu olması sebebiyle devrildi.

Kazada araç sürücüsü Kekeç yaralandı.

Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:23 Kaynak: AA

Ahmet Güler, Karapınar, Güncel
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