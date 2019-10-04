Karapınar'da trafik kazası: 3 yaralı

Karapınar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karapınar-Besci yolu 5 kilometresinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü patlayan tekeri değiştirmeye çalışılan traktöre çarptı.
Şahin Can'ın (59) kullandığı 42 J 541 plakalı traktörün tekeri patladı.
Sürücü Can, yol kenarına traktörü park ederek patlayan tekeri tamiri etmeye çalıştı.O sırada arkadan gelen Hakan Paçal'ın (39) kullandığı 42 ADL 087 plakalı otomobil traktöre çarptı.
Kazada sürücüler ile otomobil sürücüsü Hakan Paçal'ın annesi Fadimana Paçal yaralandı.
Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.