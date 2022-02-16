Karapınar'da türkü gecesi - Son Dakika

Karapınar Belediyesi ve İlçe Gençlik Merkezi tarafından ortaklaşa türkü gecesi düzenlendi.

İlçedeki yeni düğün salonunda yapılan programa mahalli sanatçıların kendine has yorumuyla okuduğu türküleri gelenler beğeniyle dinledi.

Yediden yetmişe her kesimden vatandaşın ilgi gösterdiği gecede konuşan Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Bugün hepiniz Karapınar Belediyesi ve Gençlik Merkezimizin ortak düzenlemiş olduğu Türk Gecesi Soğuk bir kış ortamında bir eğlence havasında geçecekti. Bugün yöresel kültürümüzle ilgili türkülerimizi yakinen tanıdığımız sanatçı kardeşlerimiz sizlere eserlerini icra edecekler. Bu program hem türkülerimiz unutmamak adına hem de mahalli sanatçılarımızın yeteneklerini halkımıza göstermek adına anlamlı bir etkinlik." dedi.

İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat da, "Türkü gecesinin düzenlenmesi çok manidar. Çünkü türküler bizi anlatır,.Türküler bizi ilgilendirir,Duygularımız ve yaşanmışlıkları anlatır. Bizlere fikir verir. Türküler toplumun aynasıdır. Bu sosyal etkinliklerin artması dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Garnizon Komutanı Albay Serdar Tavlayan, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul ile siyasi partilerin ilçe teşkilat başkanları ve vatandaşlar katıldı.