Selçuk Üniversitesi (SÜ) Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Karapınar Aydoğanlar MYO Müdürü Naim Çağlar Diri, yaptığı konuşmada, okulun her geçen gün eğitim kalitesinin arttığını söyledi.
Okulun donanımlı ve alanında uzman akademik personeli olduğunu belirten Diri, SÜ bünyesinde örnek okul olarak gösterilmeye devam ettiğini kaydetti.
Okul birincisi Özge Özmen yaş kütüğüne plaket çaktı. Protokol üyeleri öğrencilere diplomalarını verdi.
Tören, öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Karapınar'da üniversite öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı - Son Dakika