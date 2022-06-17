Okulun donanımlı ve alanında uzman akademik personeli olduğunu belirten Diri, SÜ bünyesinde örnek okul olarak gösterilmeye devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karapınar'da üniversite öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı - Son Dakika

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