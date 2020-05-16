Karapınar'da üreticiler tarlada uzmanlarca bilgilendiriliyor - Son Dakika

Karapınar Ziraat Odası uzmanları, çiftçilerin tarlalarını gezerek, üreticilerle yerinde görüşüyor.

Karapınar Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili Ali Boduroğlu ve ziraat mühendisleri, tarım arazilerini kontrol etti.

Hububat ekili alanlarda pas hastalığı kontrolü yapılırken, şeker pancarı, mısır ve ayçiçek ürünlerinin çıkışlarına da bakılarak, üreticilere gerekli bilgiler verildi.

Üreticilerin alın terinin boşa gitmemesinin önemini vurgulayan Soylu, iklim koşullarının uygun gittiği dönemlerde hububat ekili alanlarda pas hastalığının görülme ihtimalinin arttığını dile getirdi.

Bu hastalığa karşı dayanıklı çeşitleri tercih eden üreticilerin arazilerinde pas hastalığının fazla görülmediğini belirten Soylu, "Çiftçilerimizin, yapraklarda lekeler görülmeye başladığında Ziraat Odası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki ziraat mühendislerine arazilerini kontrol ettirerek, gerekli mücadele yöntemleri hakkında bilgi almaları gerekmektedir. Pas hastalığına yakalanan bitkilerde, hastalıkla mücadele edilmez ise önemli derecede verim ve kalite kaybı yaşanmaktadır." dedi.