Karapınar'da vatandaşlar yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karapınar'da vatandaşlar yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirildi - Son Dakika

Karapınar'da vatandaşlar yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirildi

6 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde, vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirildi.

Karapınar'da vatandaşlar yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirildi, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde, vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirildi.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan çay ocakları ve kalabalık yeler gezilerek Kovid-19 hakkında bilgiler verildi ve broşür dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Akyurt, Kovid-19'dan korunma yollarının çok basit olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların en başında ellerimizi sık sık sabunlu suyla en az 20 saniye yıkamak geliyor. Su ve sabun imkanı olmayan yerlerde de bir cep kolonyası bulundurarak, bu dezenfekte işlemini yapmamız faydalı olacaktır. Ayrıca bu dönemde tokalaşıp öpüşmek gibi uygulamalara da ara vermek gerekmektedir. Riskli bulunan kişilerle yakın temasta ve aynı ortamda bulunmamak gerekmektedir. Bir süre kendimizi kalabalık ortamlardan da uzak tutmalıyız."

Bilgilendirme toplantısına Kaymakam Onur Kökçü ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka da katıldı.

Karapınar, Akyurt, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi

Son Dakika Haberleri
21:08 Otomobille çarpışan motosikletteki anne ve baba öldü, iki çocuk yaralandı
21:07 Kayseri'de umreden dönen 19 kişi gözlem altında
21:06 YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ SİSTE KAYBOLDU
21:06 Bursa Adliyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi
21:05 Bağcılar'da silahlı çatışma

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:10:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karapınar'da vatandaşlar yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]