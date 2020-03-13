Karapınar'da vatandaşlar yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirildi - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde, vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirildi.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan çay ocakları ve kalabalık yeler gezilerek Kovid-19 hakkında bilgiler verildi ve broşür dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Akyurt, Kovid-19'dan korunma yollarının çok basit olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların en başında ellerimizi sık sık sabunlu suyla en az 20 saniye yıkamak geliyor. Su ve sabun imkanı olmayan yerlerde de bir cep kolonyası bulundurarak, bu dezenfekte işlemini yapmamız faydalı olacaktır. Ayrıca bu dönemde tokalaşıp öpüşmek gibi uygulamalara da ara vermek gerekmektedir. Riskli bulunan kişilerle yakın temasta ve aynı ortamda bulunmamak gerekmektedir. Bir süre kendimizi kalabalık ortamlardan da uzak tutmalıyız."

Bilgilendirme toplantısına Kaymakam Onur Kökçü ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka da katıldı.