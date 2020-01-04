Karapınar'da vergi rekortmenleri plaketle ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karapınar'da vergi rekortmenleri plaketle ödüllendirildi - Son Dakika

Karapınar'da vergi rekortmenleri plaketle ödüllendirildi

6 saat önce

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2018 yılında ilçede vergi rekortmeni olan iş insanları plaketle ödüllendirildi.

Karapınar'da vergi rekortmenleri plaketle ödüllendirildi, System.String[]

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2018 yılında ilçede vergi rekortmeni olan iş insanları plaketle ödüllendirildi.

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, oda binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Öncelikle rekortmen olan üyelerimizi tebrik ediyor, devletimize ödemiş olduğu vergiler ve ilçemize yapmış oldukları yatırımlar ile ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm üyelerimize, teşekkür ediyorum. İlçemizde 2018 yılı itibariyle tahakkuk eden toplam vergi 110 milyon olurken, iş aleminin buna katkısı 63 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise toplam tahakkuk 43,5 milyon olurken, son 7 yılda tahakkuk 2,5 kat artmıştır. Bu artış ilçemiz ekonomisinin son yıllarda yükseliş trendini sürdürdüğünün bir ispatıdır." dedi.

Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve üyeler katıldı.


Vergi rekortmenlerine ve KATSO'da 40'ıncı yılını tamamlayan üyelere onur plaketi verildi.

Karapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Husumetli aileler camide tekme tokat birbirlerine girdi
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi

Son Dakika Haberleri
17:02 Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi - Son Dakika
17:02 Cinsel taciz ve gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika
17:02 Milli mücadelenin 100'üncü yılına görkemli açılış - Son Dakika
17:02 Diyarbakır mahalleliden 230 büyükbaş hayvan aldı, ortadan kayboldu - Son Dakika
17:01 Kas hastası Onur'a büyük sürpriz - Son Dakika
15:04 Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
11:29 Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 17:06:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karapınar'da vergi rekortmenleri plaketle ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]