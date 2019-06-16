Karapınar'da yağmur etkili oldu
36 dakika önce
Karapınar ilçesinde ani bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Karapınar
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:40 Kaynak: AA
ilçesinde ani bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
İlçede yaklaşık 30 dakika süren şiddetli yağış nedeni ile vatandaşlar, otobüs duraklarına ve esnafların iş yerlerine sığındı.
Vatandaşlar yağmur nedeni ile uzun süre dışarı çıkamadı. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Acıgöl
'de ise yağmura rağmen doğal güzelliğin tadını çıkaranlar vardı. Yağmurlu
havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, gölde yüzerek yağmurun keyfini çıkardı.
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