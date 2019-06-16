Son Dakika Haberleri: Karapınar'da yağmur etkili oldu
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Karapınar'da yağmur etkili oldu

36 dakika önce

Karapınar ilçesinde ani bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

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Karapınar ilçesinde ani bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
İlçede yaklaşık 30 dakika süren şiddetli yağış nedeni ile vatandaşlar, otobüs duraklarına ve esnafların iş yerlerine sığındı.
Vatandaşlar yağmur nedeni ile uzun süre dışarı çıkamadı. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Acıgöl'de ise yağmura rağmen doğal güzelliğin tadını çıkaranlar vardı. Yağmurlu havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, gölde yüzerek yağmurun keyfini çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:40 Kaynak: AA
Karapınar, Güncel
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